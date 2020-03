JCDecaux subit de plein fouet le coronavirus après une croissance rentable en 2019

(Actualisation: précisions de Jean-Charles Decaux sur l'activité en Europe et sur la marge opérationnelle, commentaire d'analyste, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--JCDecaux a annoncé jeudi prévoir un recul d'environ 10% de son chiffre d'affaires organique au premier trimestre, en raison de l'impact du coronavirus sur les transports en Chine, après avoir enregistré une amélioration de ses résultats l'an passé, tirée par sa branche de mobilier urbain.

"Pour ce qui est du premier trimestre 2020, nous anticipons une baisse de notre chiffre d'affaires organique ajusté autour de 10%, en dépit d'une tendance commerciale positive en mobilier urbain", cette prévision tenant compte de l'impact très sensible de l'épidémie de Covid-19 et d'une base de comparaison élevée au premier trimestre 2019 pour le segment transport, a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et codirecteur général du numéro un mondial de l'affichage publicitaire, cité dans un communiqué.

Les analystes prévoyaient jusqu'ici une baisse organique des ventes de 0,7% pour le trimestre en cours. Le titre JCDecaux reculait de 2,8%, à 19,89 euros, jeudi à la mi-journée, sur un marché parisien en baisse de 1,6%. Les résultats "solides" du groupe au quatrième trimestre sont occultés par l'ampleur de l'impact du coronavirus, selon les analystes de Citi, qui soulignent les incertitudes concernant l'activité au deuxième trimestre.

L'activité du groupe dans la région Asie-Pacifique a été "significativement affectée" depuis début février par l'épidémie de Covid-19, avec une baisse très importante en Chine de la fréquentation des aéroports et métros où le groupe opère.

Des discussions sont en cours avec les autorités des transports et les exploitants d'aéroports en Chine pour obtenir des réductions de loyers, a indiqué le groupe. "Tous nos mandants en Chine reconnaissent pleinement la forte baisse d'activité qui impacte le secteur de la publicité et ont tous déjà exprimé leur intention de nous accorder des réductions de loyer", a précisé Jean-Charles Decaux.

Par ailleurs JCDecaux a lui aussi accordé à ses clients en Chine des réductions tarifaires. "Ce choix va évidemment peser sur les comptes de la maison", a indiqué le dirigeant lors d'une conférence de presse. Le groupe s'attend à ce que la crise du coronavirus pénalise sa marge opérationnelle en 2020, malgré la mise en oeuvre de mesures de réduction de coûts.

Hausse de la marge opérationnelle en 2019

La Chine est le plus gros marché de JCDecaux, représentant un peu plus de 15% de ses ventes totales. En Europe, où le groupe réalise la moitié de son chiffre d'affaires, JCDecaux n'observe pas pour le moment de répercussions du coronavirus sur son activité, hormis en Italie, a indiqué le directeur général.

En 2019, le bénéfice net part du groupe, avant charges de dépréciation, a progressé de 34,6%, à 265,5 millions d'euros. Il bénéficié d'un effet positif exceptionnel de 35,7 millions d'euros lié à l'application de la norme IFRS 16 aux activités principales du groupe.

Sur la période, la marge opérationnelle ajustée a atteint 792,2 millions d'euros, en hausse de 13,2%. Le taux de marge opérationnelle ajustée s'est bonifié de 1,1 point de pourcentage, à 20,4%.

La marge opérationnelle ajustée du pôle mobilier urbain, premier contributeur aux profits du groupe, a progressé de 9,3% l'an passé, à 452,3 millions d'euros. Celle de la division transport a crû de 21,7% à 265,9 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée des activités d'affichage a atteint 74,1 millions d'euros en 2019, en amélioration de 8,9% sur un an.

Déjà publié, le chiffre d'affaires ajusté de JCDecaux a atteint le niveau record de 3,89 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 7,5%. En données organiques, c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants, la croissance est ressortie à 2%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 254 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée de 427 millions d'euros.

Côté bilan, la dette nette est ressortie à 1,12 milliard d'euros à fin 2019, contre 1,18 milliard d'euros un an plus tôt. Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est établi à 169,7 millions d'euros, comparé à 141,7 millions.

Le paiement d'un dividende de 0,58 euro par action au titre de l'exercice 2019 sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. Ce montant est stable par rapport à celui de l'exercice précédent.

