JCDecaux : un contrat d'abribus publicitaires à Tokyo

04/09/2018 | 18:49

Le groupe JCDecaux, spécialisé dans la communication extérieure, annonce aujourd'hui que sa filiale japonaise MCDecaux (détenue à 85% par JCDecaux et à 15% par Mitsubishi Corporation) vient de remporter, à Tokyo, le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation.



Celui-ci est établi pour une durée de 20 ans. Il porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance d'abribus publicitaires.



'Ce dernier contrat d'abribus de premier plan à Tokyo vient renforcer notre offre de services aux Tokyoïtes et développer la puissance du réseau national de MCDecaux, répondant ainsi aux stratégies de communication des annonceurs et de leurs agences grâce à des emplacements premium et une couverture publicitaire élargie', déclare Jean-Charles Decaux, président du Directoire et codirecteur général de JCDecaux.





