JCDecaux : un contrat publicitaire de 314 millions d'euros

13/09/2018 | 18:41

JCDecaux annonce avoir remporté, après un appel d'offres, un contrat de cinq ans auprès de Network Rail, dans le cadre duquel l'entreprise spécialisée dans la communication extérieure fournira aux gares de Network Rail 'un environnement optimisé 100 % digital'.



Ce partenariat, valorisé à hauteur de 280 millions de livres (plus de 314 millions d'euros) permettra aux gares gérées par Network Rail de bénéficier d'un environnement entièrement digital, avec l'implantation d'écrans digitaux. Ce contrat couvre ainsi la publicité des plateformes de transport situées dans l'ensemble du Royaume-Uni, y compris celles de Birmingham New Street, Glasgow Central, London Liverpool Street, London Victoria, London Waterloo et Manchester Piccadilly.



'Effectif à partir de décembre 2018, ce nouveau contrat apportera à Network Rail un revenu significatif qui pourra être réinvesti dans les structures ferroviaires, contribuant ainsi au programme d'amélioration des chemins de fer (Railway Upgrade Plan). Il fournira également des prestations supplémentaires aux usagers des gares, tels que des écrans d'information interactifs, procurant aux passagers et aux stations de meilleures indications sur la gare où ils se trouvent et comment s'y orienter', explique JCDecaux.





