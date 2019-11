JCDecaux: ventes en croissance au 3e trimestre grâce au mobilier urbain

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 925,8 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice, en hausse de 6,7%, lié principalement aux impacts positifs des taux de change et changements de périmètre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe vu son chiffre d'affaires croître de 10,2%, à 2,77 milliards d'euros, une croissance ramenée cependant à 3,5% à périmètre et taux de change constant.

"Notre croissance du chiffre d'affaires organique, qui est en ligne avec notre prévision de juillet dernier, reflète un trimestre difficile en Chine", malgré de bonnes performances ailleurs, a déclaré le président du directoire, Jean-François Decaux, cité dans le communiqué.

Le groupe avait anticipé une croissance quasi nulle de son chiffre d'affaires organique sur le trimestre, qui s'est confirmée: hors effet de change à périmètre constant (ou organique), les ventes n'augmentent en effet plus que de 0,1%.

Le spécialiste de l'affichage et du mobilier urbain subit notamment la baisse de son chiffre d'affaires organique dans le transport, sa première activité, qui termine le trimestre en recul de 4,2% (+4,1% en données publiées), du fait du non renouvellement de contrats en Espagne et d'une situation plus compliquée dans les métros chinois, incluant Hong Kong, alors que la France et le Royaume-Uni présentent de bonnes performances.

De même, l'affichage en lui-même est en baisse de 1,6% en organique (+14,5% en données publiées), malgré de bonnes performances en Europe et en Amérique du Nord.

Seule activité en hausse, le mobilier urbain progresse de 5,2% en organique (+7% en données publiées) grâce à l'ensemble des géographies du groupe.

Dans ses perspectives trimestrielles, les seules données par le groupe, JCDecaux anticipe désormais un repli de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, de 2% sur le dernier trimestre de l'exercice.

