JCDECAUX : met au point un indicateur composite de la reprise de la mobilité

JCDecaux souligne qu'il suit avec précision l'évolution des audiences et des mobilités depuis le déconfinement. Ainsi, dès le 11 mai, une reprise soutenue des déplacements a pu être observée dans les principales métropoles en France, qui traduit un retour significatif des audiences. Aussi, afin d'analyser ces évolutions de façon fine et très réactive, sur une base hebdomadaire, les équipes Data de JCDecaux ont mis au point " JCDecaux Mobility Tracker ", indicateur composite de la reprise de la mobilité.Ce, à partir de différents types de données ouvertes et accessibles grâce aux initiatives des villes, ou privées grâce aux partenariats du groupe.Le spécialiste de la communication extérieure met notamment en avant, que depuis le 11 mai, date du déconfinement, les déplacements des citadins ont repris et croissent semaine après semaine.Ainsi, selon les données AdSquare au 7 juin, plusieurs villes enregistrent des déplacements supérieurs à la période précédant le confinement, comme Marseille : +27% ou Lille : +8%. D'autres retrouvent des niveaux proches de la normale comme Lyon (plus de 91%), Nantes (plus de 81%) et Strasbourg (plus de 87%). A Paris, où le télétravail est encore largement pratiqué, les déplacements reprennent plus progressivement : 70% vs normale. Le reste de l'Ile-de-France est au-dessus de 75%, dont les Hauts-de-Seine à 88%.En moyenne, les villes françaises retrouvent un indice de mobilité qui approche une valeur de 87, vs une base 100 pour des jours comparables sur la période précédant le confinement. Des niveaux très significatifs avant même la réouverture totale des bars, cafés et restaurants et des lieux culturels.'' La ville reprend vie et la rue retrouve ses publics. Même si le déconfinement est progressif, les indicateurs consolidés dans le JCDecaux Mobility Tracker sont très significatifs et montrent que l'espace public enregistre désormais des niveaux de fréquentation élevés. Chacun se déplace à nouveau pour se rendre au travail, faire ses courses, voir des amis, pratiquer ses loisirs. Le commerce redémarre, les marques ont plus que jamais besoin de renouer avec leurs audiences " a déclaré Isabelle Schlumberger, directrice générale commerce, marketing et développement de JCDecaux France, Belgique, Luxembourg et Israël.