JCDecaux : un indicateur voit une reprise de la mobilité

11/06/2020 | 15:41

JCDecaux annonce que son 'JCDecaux Mobility Tracker', indicateur de la reprise de la mobilité, approche au 7 juin une valeur de 87 en moyenne sur les villes françaises, contre une base 100 pour des jours comparables sur la période précédant le confinement.



Le groupe de communication explique avoir mis au point cet indicateur composite à partir de différents types de données ouvertes et accessibles grâce aux initiatives des villes, ou privées via ses partenariats.



'Cette reprise rapide et soutenue des déplacements urbains s'accompagne d'un redémarrage accéléré du commerce et d'un retour significatif des audiences en communication extérieure', met en avant JCDecaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.