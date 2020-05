MonaSo - Moustache -------------------------

Message de moustache:



Je n’ai aucun contentieux ni aucune rancune en vers toi

D’ailleurs tu n’es pas le seul a faire preuve de suffisance et a toujours vouloir avoir le dernier mot



Ce qui me gêne c’est que pour assouvir ce petit travers tu donne des conseils et des avis plus que douteux a des débutants.



-------------------------



J'ai de la suffisance et je veux le dernier mot, savais pas. On apprend tous les jours.



Je donne des conseils et des avis plus que douteux. Mais c'est parfait ça, tu prends ma place quand tu veux, aucun problème de ma part, j'irai voir ailleurs si le soleil est plus beau qu'ici. Tu commences quand? Pour que je prenne mes dispositions quand même. Tu vas peut-être me rendre un service auquel tu n'as surement pas pensé! J'attends ta réponse avec impatience.