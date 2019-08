JD com : La valeur du jour à Wall Street - JD.COM bondit, le deuxième trimestre salué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JD.com bondit de 9,83% à 29,83 dollars à l’approche de la mi-séance après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019. L’entreprise chinoise de commerce en ligne a publié un bénéfice net de 90,1 millions de dollars sur la période, ou 5 cents par action, alors qu’elle était en perte un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 33 cents et dépasse le consensus FactSet de 6 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires de JD.com s'établit à 21,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019, en hausse de 22,9% sur un an. Le consensus visait toutefois 20,87 milliards."L'excellente performance de JD au deuxième trimestre (...) démontre une fois de plus la résilience de notre modèle d'affaires dans un secteur hautement concurrentiel", s'est félicité Richard Liu, Président et CEO.Dans ce contexte, le concurrent d'Alibaba dit s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre 20% à 24% au troisième trimestre, ce qui suscite l'enthousiasme."Nous continuerons de mettre l'accent sur la technologie et l'innovation afin d'améliorer notre offre, d'accroître notre efficacité et de créer de la valeur pour les actionnaires à long terme", a ajouté Richard Liu.