JD.com, Inc. : Les acheteurs reviennent 19/05/2020 | 15:57 achat En cours

Cours d'entrée : 55.6297$ | Objectif : 68$ | Stop : 49.4$ | Potentiel : 22.24% La valeur JD.com, Inc. a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt de la part des opérateurs. La configuration technique suggère une poursuite du mouvement haussier.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 68 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.02 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 41.38 USD.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 55.94 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 9.13 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JD.COM, INC. 54.02% 79 391 ALIBABA GROUP HOLDING 2.40% 577 758 MEITUAN DIANPING 23.45% 91 631 SHOPIFY INC. 89.40% 88 073 PINDUODUO INC. 66.82% 79 594 MERCADOLIBRE, INC. 38.92% 39 498 EBAY INC. 17.70% 29 786 RAKUTEN, INC. 6.84% 12 540 FARFETCH LIMITED 29.76% 4 890 MERCARI, INC. 25.37% 4 086 USS CO., LTD. -15.44% 4 046

Données financières (CNY) CA 2020 711 Mrd EBIT 2020 10 738 M Résultat net 2020 9 533 M Trésorerie 2020 66 191 M Rendement 2020 - PER 2020 63,3x PER 2021 35,7x VE / CA2020 0,70x VE / CA2021 0,57x Capitalisation 564 Mrd Prochain événement sur JD.COM, INC. 12/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 41 Objectif de cours Moyen 405,29 CNY Dernier Cours de Cloture 385,14 CNY Ecart / Objectif Haut 23,8% Ecart / Objectif Moyen 5,23% Ecart / Objectif Bas -32,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Qiang Dong Liu Chairman & Chief Executive Officer Nan Li Director-Strategy & Operations Xuan De Huang Chief Financial Officer Chi Ping Lau Director Ming Huang Independent Director