JDE Peet's : déclare de solides résultats semestriels 2020

Une performance solide qui reflète la résilience de l’activité et des marques

Un message de Casey Keller, PDG de JDE Peet’s

« JDE Peet’s a enregistré de solides performances au cours du premier semestre 2020, démontrant la résilience de notre activité et de nos marques malgré la perturbation économique et sociale sans précédent du COVID-19. Notre portefeuille équilibré de café et de thé nous a permis de nous adapter rapidement à l'évolution rapide des habitudes de consommation, à la suite de la transition dynamique des tasses de l'environnement hors domicile à l'environnement à domicile. Dès le début de la crise, notre équipe a pris des mesures proactives pour assurer la santé et la sécurité des employés dans le monde entier et protéger nos opérations commerciales, ce qui nous a permis de continuer à servir les clients et les consommateurs sans interruption de l'approvisionnement. Malgré un environnement volatil, nous avons enregistré une très forte croissance du BAII ajusté, reflétant notre orientation pure-play et notre approche disciplinée de la gestion des coûts. Nous sommes aussi en bonne voie d'atteindre notre objectif de désendettement. À partir de juin, nous avons constaté une bonne reprise de nos activités hors domicile, alors que les marchés locaux commençaient à se remettre des confinements. Avec notre solide portefeuille de produits et de canaux, nous sommes particulièrement bien placés pour continuer à gagner des parts de marché alors que nous nous adaptons pour répondre aux besoins et aux opportunités de nos clients et consommateurs du monde entier. »

Prévisions

Au premier semestre 2020, JDE Peet’s a été affectée par l'éruption de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à des circonstances sans précédent pour notre entreprise, nos employés, nos clients et nos fournisseurs. Tout au long de la crise, notre objectif principal est resté le même : assurer la santé et la sécurité des employés et le maintien de la continuité des opérations. Notre société et la catégorie plus large du café et du thé ont continué de faire preuve d'une forte résilience au plus fort de la crise du COVID-19, malgré l'incertitude économique mondiale. Notre réseau mondial de fabrication et d'approvisionnement, combiné à un large portefeuille de marques de confiance et à notre approche marché solide et diversifiée, signifie que nous sommes bien placés pour résister aux incertitudes économiques futures.

Bien que l'incertitude demeure sur les implications potentielles du COVID-19 sur les marchés mondiaux à l'avenir, nous avons constaté des signes positifs d'amélioration à partir de juin lorsque les marchés ont commencé à rouvrir. En supposant que cette tendance se poursuive, nous prévoyons une croissance organique positive des ventes pour l'exercice 2020. Nous prévoyons également que la croissance de notre BAII ajusté pour l'exercice 2020 se situera dans notre fourchette à moyen et long terme de 5 à 8 % avec une augmentation du marketing et des promotions au 2e semestre. Nous sommes en bonne voie de réduire notre endettement à moins de 3 fois la dette nette par rapport au BAIIDA ajusté d'ici la fin du 1er semestre 2021.

Mise à jour sur le COVID-19

Depuis l'éruption de la pandémie de COVID-19, nous avons pris des mesures de précaution proactives pour assurer la santé et la sécurité de nos employés et pour protéger la continuité des opérations. Par le biais de nos marques, nous avons également fait don de plus de 20 millions de tasses de café et de thé au secteur de la santé et aux banques alimentaires.

Les mesures prises par les gouvernements du monde entier pour réduire l'épidémie ont entraîné une réorientation notable de la consommation de café et de thé depuis le hors domicile vers le domicile, et une augmentation significative des ventes via le commerce électronique. Ces tendances ont étayé la performance de la plupart de nos activités PCE - notamment dans les marchés développés - mais ont eu une incidence négative sur la performance de nos activités hors domicile. Dans l'ensemble de l'entreprise, les mois d'avril et de mai ont été les plus durement touchés. À partir du mois de juin, nous avons constaté une bonne reprise de nos activités hors domicile.

Nos équipes continuent de suivre de près l'évolution de la pandémie - et les changements associés qu'elle déclenche dans le comportement des consommateurs - pour s'assurer que nous suivons la demande des clients et des consommateurs et que nous ajustons nos opérations en conséquence.

Bilan financier semestriel 2020

en millions EUR Semestre Variation (sauf indication contraire) 2020 2019 organique Variation Chiffre d'affaires 3 236 3 332 -2,9 % -1,1 % BAII ajusté 642 588 9,1 % 10,5 % Bénéfice sous-jacent pour la période 393 351 12,0 % - BPA sous-jacent 1,2 (EUR) 0,79 - - - BPA déclaré (EUR) 0,44 - - - 1Le bénéfice sous-jacent (par action) exclut tous les éléments d'ajustement (après impôts) 2 Sur la base d'un nombre moyen pro-forma d'actions de 499 millions

Au 1er semestre 2020,les ventes totales ont diminué de 1,1 % sur une base organique. Les ventes de PCE ont continué de croître dans tous les segments, compensant largement l'impact du COVID-19 sur nos activités hors domicile, qui représentent environ ~25 % des ventes totales. La croissance organique des ventes reflète un volume/mix de -0,9 % et -0,2 % en prix. Les acquisitions nettes ont augmenté les ventes de 0,1 % tandis que le taux de change a eu un impact négatif de 1,8 %. Les ventes totales déclarées ont diminué de 2,9 % à 3 236 millions EUR.

Le BAII ajusté a augmenté organiquement de 10,5 % pour atteindre 642 millions EUR, tiré par une croissance à double chiffre dans les trois segments PCE et Peet's, contrebalancée par une baisse du segment hors domicile. En incluant les effets de change et les variations de périmètre, le BAII ajusté a augmenté de 9,1 %.

Le bénéfice sous-jacent - hors éléments exceptionnels - a augmenté de 12,0 % à 393 millions EUR en réponse à un résultat opérationnel en hausse, en partie contrebalancé par des charges fiscales plus élevées. Le flux de trésorerie disponible de 402 millions EUR comprenait les coûts liés à l'introduction en bourse et les niveaux de stocks plus élevés nécessaires pour maintenir la continuité de l'approvisionnement pendant la crise du COVID-19.

L'endettement net s'est amélioré à 3,4 fois la dette nette/le BAIIDA ajusté, contre 4,2 fois à la fin de l'exercice 2019. Nous continuons d’enregistrer des progrès significatifs sur notre priorité de désendettement et nous sommes en bonne voie de réduire notre endettement en dessous de 3,0 fois d'ici la fin du 1er semestre 2021.

Notre position de liquidité reste solide, avec une liquidité totale de 1 222 millions EUR composée d'une situation journalière de trésorerie de 504 millions EUR et de facilités de crédit renouvelable engagées disponibles de 718 millions EUR.

Bilan financier semestriel 2020 - Par segment

en millions EUR Chiffre d’affaires Croissance Croissance BAII ajusté Croissance (sauf indication contraire) Semestre 2020 organique déclarée Semestre 2020 organique déclarée PCE Europe 1 652 4,7 % 3,7 % 558 16,3 % 15,8 % PCE LARMEA 492 6,3 % -3,1 % 109 34,4 % 25,3 % PCE APAC 308 0,1 % -1,1 % 69 74,4 % 64,3 % Peet's 435 -0,8 % 1,8 % 50 18,2 % 28,2 % Hors domicile 336 -29,5 % -29,8 % (8 ) s.o. s.o. Total JDE Peet's1 3 236 -1,1 % -2,9 % 642 10,5 % 9,1 % 1 Inclut 13 millions EUR de ventes et un BAII ajusté de (136) millions EUR qui ne sont pas alloués aux segments

PCE – Europe

La croissance organique a consisté en une croissance volume/mix de 5,2 %, en partie contrebalancé par un effet prix de -0,5 %. Cet effet volume/mix positif s'explique en grande partie par le succès continu de nos cafés en grains et portions uniques, et par une consommation à domicile accrue en raison du changement de comportement des consommateurs pendant les confinements COVID-19. Le chiffre d'affaires déclaré a augmenté de 3,7 % à 1 652 millions EUR, y compris un impact de change de -1,0 % essentiellement dû à la dépréciation de la couronne norvégienne et du zloty polonais. Le BAII ajusté a augmenté organiquement de 16,3 % à 558 millions EUR au 1er semestre 2020, en réponse à la hausse des ventes et de la baisse des dépenses pendant la crise du COVID-19.

PCE – LARMEA

La croissance organique a été tirée par une croissance volume/mix de 7,0 %, légèrement contrebalancée par un effet prix de -0,8 %. L'effet volume/mix était attribuable à la forte croissance continue des instantanés lyophilisés et portions uniques. Le chiffre d'affaires déclaré a diminué de 3,1 % à 492 millions EUR, incluant un effet de change de -9,4 % dû à la dépréciation du real brésilien, du rouble russe, de la livre turque et du rand sud-africain. Le BAII ajusté a augmenté organiquement de 34,4 % à 109 millions EUR au 1er semestre 2020, essentiellement en réponse à la hausse des ventes et à la baisse des dépenses.

PCE – APAC

La croissance organique a consisté en un effet volume/mix de -0,2 %, compensé par un effet prix positif de 0,3 %. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine ont connu une forte croissance du segment à domicile pendant la crise du COVID-19. Les activités hors domicile ont été mises au défi lors des confinements COVID-19. Le chiffre d'affaires déclaré a diminué de 1,1 % à 308 millions EUR, ce qui inclut un impact de change de -1,2 % lié à la dépréciation du dollar australien, du dollar néo-zélandais et du dollar singapourien. Le BAII ajusté a augmenté organiquement de 74,4 % à 69 millions EUR au 1er semestre 2020, reflétant essentiellement une baisse des dépenses d'exploitation et une base comparable faible.

Peet's

La croissance organique consistait en un effet volume/mix de -4,1 % et un effet prix de 3,4 %. L’activité PCE de Peet's a enregistré une forte croissance organique à double chiffre des ventes, tirée par le passage à la consommation à domicile et la popularité des produits de café en grains, moulu et à portion unique haut de gamme de Peet's. Les ventes dans les magasins de café et le segment hors domicile ont été significativement affectées par les confinements COVID-19. À la fin du mois de juin, la plupart des cafés étaient ouverts avec ramassage, livraison et service intérieur limité. Le BAII ajusté a augmenté organiquement de 18,2 % à 50 millions EUR au 1er semestre 2020, en grande partie tiré par la croissance PCE et la transition de l'activité de café prêt à boire à un partenariat de licence avec Keurig Dr. Pepper.

Hors domicile

Les ventes organiques ont baissé en réponse à un volume/mix de -27,3 % et un effet prix de -2,1 %. Le segment hors domicile a été significativement impacté par lae COVID-19. De nombreux canaux de clientèle ont été fermés - y compris les bureaux, l'éducation, BaReCa (bars, restaurants, cafés), les voyages et le tourisme. Un service limité a été maintenu dans la mesure du possible dans nos cafés avec ramassage et livraison. Dans l'ensemble de l'entreprise, les mois d'avril et de mai ont été les plus durement touchés par les restrictions du confinement. Cependant, à partir de juin lorsque les restrictions ont été progressivement levées dans l'ensemble des marchés, nous avons constaté une bonne reprise. Le chiffre d'affaires déclaré a diminué de 29,8 % à 336 millions EUR, avec un impact de change de -1,0 % et 0,7 % lié aux variations de périmètre. Le BAII ajusté est passé de 89 millions EUR au 1er semestre 2019 à (8) millions EUR au 1er semestre 2020 en réponse à la baisse des ventes. Nous avons mis en place un chômage technique et des mises à pied temporaires pour réduire les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation. Les économies de charges d'exploitation ont été contrebalancées par des provisions pour créances douteuses.

Autres informations

Succès de l'introduction en bourse

Le 29 mai 2020, la société a été cotée avec succès à la bourse Euronext d'Amsterdam.

Bénéfice sous-jacent pour la période

en millions EUR S1 20 S1 19 BAII ajusté 642 588 Recettes /(charges) financières nettes (122 ) (133 ) Impôts ajustés (127 ) (103 ) Revenus ajustés des associés et des coentreprises 0 (1 ) Bénéfice sous-jacent pour la période 393 351

Conférence téléphonique et webdiffusion audio

Casey Keller (PDG) et Scott Gray (directeur financier) organiseront une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs institutionnels aujourd'hui à 10h00, heure d'Europe centrale, pour discuter des résultats semestriels 2020. Une webdiffusion audio en direct et à la demande de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web Investor Relations de JDE Peet's.

À propos de JDE Peet’s

JDE Peet’s est le plus grand groupe de café et de thé pure-play au monde, servant environ 130 milliards de tasses de café et de thé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (« l'exercice »), dans plus de 100 pays développés et émergents. Avec un portefeuille de plus de 50 grandes marques mondiales, régionales et locales de café et de thé, JDE Peet’s propose une vaste gamme de produits et solutions de café et de thé innovants et de haute qualité répondant aux besoins des consommateurs sur tous les marchés, pour toutes les préférences des consommateurs et tous les niveaux de prix. Au cours de l'exercice 2019, JDE Peet’s a généré un chiffre d'affaires total de 6,9 ​​milliards EUR et comptait en moyenne 21 255 employés dans le monde. Le portefeuille global de JDE Peet’s comprend : Jacobs, Peet’s, L’OR, Senseo, Tassimo et Ti Ora. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.JDEPeets.com.

