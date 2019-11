Cisco : Jefferies reste à l'achat après les trimestriels

14/11/2019 | 13:53

L'analyste Jefferies confirme ce jeudi sa recommandation 'achat' sur le titre Cisco, alors que le groupe a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en croissance de 5% à 3,6 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté en hausse de 12% à 84 cents, battant de trois cent le consensus de marché.



'La société a annoncé hier soir prévoir une baisse de son chiffre d'affaires de 3 à 5% pour le trimestre en cours, un net ralentissement par rapport à la croissance de 4 à 5% qu'elle affichait pour 2019. Ces tendances plus lentes découlent de la guerre macro-commerciale, du Brexit, etc. Historiquement, la société a été très conservatrice lorsqu'elle a réduit ses attentes et les prévisions plus faibles ont été suivies de plusieurs trimestres de surperformance', anticipe le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 52 dollars sur le titre.



