Jefferies Financial : Des clients, employés et actionnaires de Jefferies donnent 9 250 000 dollars – au profit de plus de 85 œuvres caritatives – pour aider à la lutte contre le coronavirus en mémoire de Peg Broadbent

Jefferies a annoncé aujourd’hui une donation totale – octroyée à plus de 85 œuvres caritatives différentes – de 9,25 millions de dollars dans le cadre d’un effort mondial à l'échelle de l’entreprise visant à collecter des fonds pour honorer la mémoire de son défunt directeur financier Peg Broadbent, qui a été victime de cette terrible maladie.

À l’occasion de la journée mondiale de solidarité organisée par la société en faveur de la lutte contre le coronavirus, qui s’est tenue le 27 mai, les clients de Jefferies ont aidé à générer 7,65 millions de dollars sous forme de commissions de courtage nettes données. De plus, Jefferies, en tant qu’entreprise, fera don de 1 million de dollars directement, et les donations volontaires des 3 822 employés de Jefferies ont totalisé 600 000 dollars.

« Nous sommes extrêmement fiers de toute la famille Jefferies pour avoir levé 9,25 millions de dollars et sommes profondément reconnaissants de l’incroyable esprit de partenariat dont ont fait preuve nos clients pour contribuer à notre lutte contre le Covid-19. La totalité des 9,25 millions de dollars seront transférés aujourd’hui et iront à l’aide humanitaire directe dans plus de 85 œuvres caritatives méritantes à l’échelle mondiale, qui sont toutes en première ligne pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie mondiale de coronavirus. Nous avons décidé de distribuer largement, à un grand nombre d’œuvres caritatives dans le monde entier, car il s’agit d’une véritable tragédie qui nous affecte tous et, en particulier, ceux qui sont les plus défavorisés et le plus dans le besoin.

Les œuvres caritatives sélectionnées – petites et grandes – représentent un large éventail de domaines : banques alimentaires, services de garde d'enfants, assistance avec des équipements de protection personnelle et d’autres fournitures médicales, soutien au personnel médical en première ligne, assistance pour le personnel militaire touché, centre locaux pour les adolescents, soutien au personnel de police et de lutte contre les incendies, formation et reconversion de la main-d'œuvre, ainsi que bien d’autres domaines méritants où les besoins sont les plus importants. Nous remercions nos employés et nos clients pour leur aide dans la sélection de bon nombre de ces œuvres caritatives remarquables.

Enfin, nous tous chez Jefferies tenons à remercier tous les professionnels dévoués, qui travaillent sans relâche en première ligne pour aider les personnes dans le besoin. Ce sont eux les véritables héros, que nous sommes honorés d’aider au nom de M. Broadbent. »

Les contributions, avec les montants suivants, seront distribuées immédiatement à ces organisations respectées :

NYC Mayor’s Fund | Peg’s Cure 150 000 $ All Hands and Hearts 150 000 $ American Heart Association 150 000 $ Bowery Mission 150 000 $ Hackensack Meridian Health Foundation 150 000 $ Houston Police Foundation 150 000 $ International Rescue Committee 150 000 $ Robin Hood Foundation 150 000 $ Strive 150 000 $ The Bass Foundation 150 000 $ World Central Kitchen 150 000 $ We Can #TogetherFromHome 100 000 $ Achievement First 100 000 $ Aktion Deutschland Hilft 100 000 $ Alzheimer’s Association 100 000 $ Ambitious About Autism 100 000 $ Barnardo’s 100 000 $ BMS Family Health and Wellness Center 100 000 $ Bob Woodruff Foundation 100 000 $ Boys & Girls Clubs of the Austin Area 100 000 $ Brewers Community Foundation 100 000 $ Buttle UK 100 000 $ Central Texas Food Bank 100 000 $ Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust 100 000 $ Chrysalis 100 000 $ City Harvest 100 000 $ Citymeals on Wheels 100 000 $ Columbia Children's Hospital 100 000 $ Community Food Bank of New Jersey 100 000 $ Covenant House 100 000 $ Doctors Without Borders 100 000 $ East High – EOP (Education Partnership Organization) 100 000 $ Elmhurst Hospital Charity 100 000 $ Family Promise of Bergen County 100 000 $ FarmLink 100 000 $ Feeding America 100 000 $ Food Bank For New York City 100 000 $ Foodlink 100 000 $ Habitat for Humanity Japan 100 000 $ Hance Family Foundation 100 000 $ Humanity & Inclusion 100 000 $ Hunger Free America 100 000 $ Imperial Health Charity 100 000 $ Kids in Crisis 100 000 $ Kohka Foundation 100 000 $ Lahey Clinic Foundation 100 000 $ Mail Force Charity 100 000 $ Martha’s Table 100 000 $ Médecins Sans Frontières 100 000 $ Memorial Hermann Foundation 100 000 $ My Sister's Place 100 000 $ National Emergencies Trust 100 000 $ Navajo Nation Covid-19 Relief Fund 100 000 $ Nazareth Housing 100 000 $ Neighbourly Community Fund 100 000 $ NHS Charities Together 100 000 $ Northwell Health's COVID-19 Emergency Fund 100 000 $ NYU Langone 100 000 $ Off Their Plate 100 000 $ Oxfam India 100 000 $ Philippine Disaster Resilience Foundation 100 000 $ Red Hook Initiative 100 000 $ Rosetree Trust 100 000 $ Royal College of Nursing Foundation 100 000 $ RVNAhealth 100 000 $ Second Harvest 100 000 $ Sempre Con Voi (Always with You) 100 000 $ St Michael’s House 100 000 $ TBD 1 100 000 $ TBD 2 100 000 $ TBD 3 100 000 $ TCF Bank 100 000 $ The Care Workers Charity 100 000 $ The River Fund New York 100 000 $ The United Way of Central Indiana COVID-19 Relief Fund 100 000 $ L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 100 000 $ Trinity's Services & Food for the Homeless 100 000 $ The Trussell Trust 100 000 $ UNICEF 100 000 $ UR Medicine Home Care’s Meals on Wheels 100 000 $ URMC COVID-19 Emergency Fund 100 000 $ Valpo Surf Project, Inc. 100 000 $ Volunteers of Legal Service 100 000 $ Our Dream Their Smile 100 000 $ West Side Campaign Against Hunger 100 000 $ Women United in Philanthropy 100 000 $ Women's Center of Greater Danbury 100 000 $

9 250 000 $

