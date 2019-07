Jefferies Financial : nomme Jonathan Slone au poste de président pour l'Asie

Jefferies a annoncé aujourd'hui la nomination récente de Jonathan Slone au poste de président pour l'Asie, basé à Hong Kong. À ce titre, M. Slone se concentrera sur les principales relations du cabinet en matière de services bancaires d'investissement et de courtage dans toute l'Asie. Avant de se joindre à Jefferies, M. Slone a passé plus de trois décennies chez CLSA Ltd. où il était leur président du conseil et chef de la direction de longue date et a supervisé les activités mondiales de CLSA en matière de courtage, de services bancaires d'investissement, de gestion des actifs, de recherche et de ventes.

"Nous sommes ravis d'accueillir Jonathan au poste de président de la division Asie de Jefferies," ont déclaré Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président. "Les recrutements importants des dernières semaines sur la plateforme asiatique de notre cabinet représentent la prochaine étape de la croissance et de l'engagement à l'égard de l'expansion mondiale continue de notre cabinet. Ces nouvelles embauches, combinées à notre solide équipe actuelle, permettront à Jefferies de mieux servir sa clientèle mondiale."

Jefferies a récemment effectué un certain nombre de recrutements importants en Asie. Christopher Wood s'est notamment joint à l'équipe en tant que responsable mondial de la stratégie Actions. Au cours des deux dernières décennies, M. Wood a été le stratège en matière d'actions le mieux classé dans presque tous les grands sondages de courtiers en Asie et, avec son équipe, il a publié le célèbre hebdomadaire "GREED & fear" depuis 1996. Une équipe mondiale de recherche en microstratégie s'est récemment jointe à l'équipe, dont Desh Peramunetilleke, 20 ans d'expérience en tant que responsable des produits de Microstratégie. Ces recrutements récents proviennent également de CLSA et seront basés à Hong Kong. De plus, le cabinet a récemment embauché 54 professionnels des services bancaires de vente, de négociation, de recherche et d'investissement en Australie, au Japon et à Hong Kong.

"L'embauche de Jonathan représente une étape importante dans l'expansion continue de notre présence en Asie, y compris des ajouts importants à nos équipes au Japon et à Hong Kong, ainsi que l'ajout de la recherche, des ventes et de la négociation d'actions en Australie," a déclaré Peter Forlenza, responsable mondial des Actions chez Jefferies.

M. Slone a ajouté : "Je suis très heureux de me joindre à Jefferies en ce moment de grand élan pour APAC ainsi que de gains de parts de marché et de force dans notre secteur Actions à l'échelle mondiale."

