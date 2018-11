Jefferies : nomme Fred Jallot responsable du Fixed Income pour l'Europe

Jefferies a annoncé aujourd'hui la nomination de Fred Jallot au poste de responsable du Fixed Income pour l'Europe. Il sera basé dans les bureaux de Londres à partir du 2 janvier 2019 et informera Fred Orlan, responsable mondial du Fixed Income chez Jefferies. Tim Cronin, qui a également occupé le poste de responsable du Fixed Income pour l’Europe, renoncera à cette fonction et continuera à assumer les fonctions de président de Jefferies International Limited, filiale de Jefferies à Londres.

« Nous sommes très heureux que Fred Jallot rejoigne la principale plateforme mondiale du Fixed Income de Jefferies », a affirmé M. Orlan. « En tant que professionnel chevronné du Fixed Income mondial, ses relations et son leadership renforceront encore la croissance de Jefferies sur ce marché. Avoir engagé ce cadre supérieur démontre bien l’importance que Jefferies accorde à l’amélioration des capacités européennes de notre société pour répondre aux besoins de notre clientèle régionale et mondiale », a-t-il ajouté.

M. Jallot était dernièrement responsable mondial des crédits et des titres adossés à des actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique chez Nomura. Il avait auparavant passé 12 ans à Citigroup et cinq ans à la Deutsche Bank.

Jefferies Group LLC, la plus grande banque indépendante de services d’investissement mondiale qui offre une gamme complète de services, répond aux besoins de ses clients depuis plus de 55 ans et est leader en matière d'informations, d’expertise et de services aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements. Notre société propose une gamme complète de services de banque d'investissement, de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine, pour tous les produits des Amériques, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale à 100 % de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), société de services financiers diversifiée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181119005723/fr/