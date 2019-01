Jenoptik AG : A l'assaut d'une résistance majeure 22/01/2019 | 07:23 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 28€ | Objectif : 32.5€ | Stop : 27.2€ | Seuil d'invalidation : 26.5€ | Potentiel : 16.07% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Jenoptik AG. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 28 € pour viser les 32.5 €. Graphique JENOPTIK AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Jenoptik AG représente actuellement 4.72 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 07/12/2018 au cours de 26.68 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 29.08 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 27.78 EUR.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 29.08 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Machines et équipements industriels - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JENOPTIK AG 19.49% 1 778 FANUC CORP 15.55% 34 280 ATLAS COPCO 8.76% 30 500 ROPER TECHNOLOGIES 5.82% 29 172 INGERSOLL-RAND 5.35% 23 610 PARKER HANNIFIN 8.95% 21 505 STANLEY BLACK & DECKER 14.31% 20 677 SANDVIK 10.21% 19 349 GRAINGER (WW) 8.16% 16 856 DOVER CORPORATION 13.73% 11 569 TECHTRONIC INDUSTRIES CO. L.. 9.10% 10 816

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2018 827 M EBIT 2018 94,4 M Résultat net 2018 76,3 M Trésorerie 2018 66,0 M Rendement 2018 1,25% PER 2018 20,69 PER 2019 18,78 VE / CA 2018 1,81x VE / CA 2019 1,68x Capitalisation 1 566 M Prochain événement sur JENOPTIK AG 21/01/19 Kepler Cheuvreux German Corporate Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 32,7 € Ecart / Objectif Moyen 20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stefan Traeger Chairman-Executive Board, President & CEO Matthias Wierlacher Chairman-Supervisory Board Hans-Dieter Schumacher Chief Financial Officer Michael Ebenau Deputy Chairman-Supervisory Board Thomas Klippstein Member-Supervisory Board