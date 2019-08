Jeronimo Martins : Invest Securities ajuste son objectif

02/08/2019 | 14:49

Invest Securities estime que le 1er semestre 2019 s'est achevé sur une tonalité positive pour Jeronimo Martins (JM), qui a le privilège d'être un grand leader (Biedronka) sur l'un des rares marchés européens porteurs (Pologne) pour la distribution de masse.



Suite à cette publication, Invest Securities confirme son conseil à la vente mais ajuste son objectif de cours à 13,20 E (contre 12,90 E).



' Les performances du T2, en croissance forte tant en Pologne (+8,7% LFL) qu'au Portugal (+5,6% LFL pour Pingo Doce et +3,2% pour Recheio), révèlent aussi les limites d'un modèle de croissance profitable, soit une simple stabilisation de la marge d'EBITDA (5,3% pour JM consolidé et 7,4% pour Biedronka) par rapport au T2 2018 ' explique Invest Securities.



' La question se pose de savoir si ce niveau de marge est totalement sécure car l'inflation alimentaire qui accroît la valorisation des ventes en Pologne (+4,7%) pourrait préfigurer d'une érosion monétaire de nature à accroître l'intensité de coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



