Jeronimo Martins : T1 impacté par la crise du coronavirus

14/05/2020 | 15:56

Le groupe portugais Jeronimo Martins annonce une baisse de -44% de son bénéfice net au premier trimestre, en raison de la pandémie de coronavirus et de ses effets sur ses coûts d'exploitation.



Le bénéfice net est ainsi tombé à 37 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, contre 67 millions d'euros il y a un an, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a baissé de -0,4% à 309 millions d'euros, a indiqué le groupe.



Même si les ventes au premier trimestre ont augmenté de +11% à 4,7 milliards d'euros, le groupe de supermarchés a précisé qu'il était difficile de prédire l'ampleur des effets de la pandémie et a, par conséquent, retiré ses prévisions pour l'année.





