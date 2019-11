Jeronimo Martins : en baisse après une analyse

28/11/2019 | 12:53

Le titre du groupe Jeronimo Martins, plus important détaillant du Portugal, recule de -1,8% ce jeudi après que UBS ait revu à la baisse sa recommandation sur le titre, revenant à 'neutre' après 'achat'.



Le broker évoque en effet 'des perspectives plus difficiles' pour la période 2020-2021, avec une pression 'sur les marges liée aux coûts en Pologne'.



UBS a ainsi fait état d'une réduction de 4% de ses prévisions de résultats pour la période 2020-2021. L'analyste revoit par ailleurs à la baisse son objectif de cours, passant à 15,5 euros, au lieu de 16 euros.



