Wood Group : Berenberg reste à 'achat', réduit sa cible

30/08/2019 | 10:57

Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Wood Group tout en abaissant son objectif de cours à 540 pence dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA pour le groupe parapétrolier écossais, de 23% pour 2019 et de 9% pour 2020.



'Etant données la nature de l'activité et une structure comptable semestrielle, les catalyseurs pour soutenir l'action à court terme sont limités, mais nous jugeons le titre trop bon marché', explique le broker dans sa note de recherche.



