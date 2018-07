Johnson Controls : 3e trimestre juste au-dessus du consensus

31/07/2018 | 14:49

Le groupe Johnson Controls a fait état ce jour d'un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,81 dollar pour le troisième trimestre de son exercice décalé, en hausse de 14% par rapport à la même période l'an passé.



C'est un peu plus que ce qu'anticipait le consensus des analystes, qui avait été fixé à 0.79 dollar.



Les ventes se sont quant à elles établies à 8,1 milliards de dollars, reflétant une croissance organique de +6%.



'Sur la base de notre performance depuis le début de l'année et du dynamisme continu des activités, nous avons resserré notre fourchette de prévisions pour le bénéfice par action ajusté des activités poursuivies à 2,80 à 2,82 dollars (contre 2,75 - 2,85 dollars précédemment)', commente George Oliver, CEO de Johnson Controls.





