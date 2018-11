Johnson Controls : cession des solutions énergétiques

13/11/2018 | 15:26

Johnson Controls annonce un accord pour la cession de son activité solutions énergétiques à Brookfield Business Partners et à des partenaires institutionnels, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, transaction en numéraire valorisée 13,2 milliards de dollars.



Après impôts et dépenses liées à la transaction, elle génèrera pour le groupe industriel des recettes nettes de 11,4 milliards, dont trois à 3,5 milliards seront utilisés pour réduire son endettement et maintenir sa note de crédit en catégorie 'investissement'.



L'opération, qui 'marque une étape significative dans la transformation en cours du portefeuille du groupe' selon son PDG George Oliver, devrait être finalisée vers le 30 juin 2019, sous réserve des conditions usuelles et approbations réglementaires requises.



