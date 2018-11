Johnson Controls : dépasse les attentes au 4e trimestre

08/11/2018 | 14:28

Johnson Controls publie au titre de son quatrième trimestre comptable un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 7% à 870 millions de dollars, soit 93 cents par action, BPA supérieur d'un cent au consensus.



Le groupe industriel diversifié a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 10 points de base à 14%, pour des revenus en augmentation de 3% à 8,4 milliards de dollars, avec une croissance organique de 6%.



Affichant un BPA ajusté en croissance de 9% à 2,83 dollars sur l'exercice écoulé, Johnson Controls l'anticipe entre 2,90 et 3,05 dollars pour 2018-19, et annonce une autorisation de rachats d'actions pour un milliard de dollars.



