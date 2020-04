J&J : UBS a abaissé sa recommandation

28/04/2020 | 17:22

UBS a abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' contre 'acheter' après avoir surperformé l'indice S&P 500 de 17% depuis le début de l'année. Son objectif de cours est désormais de 160 dollars, contre 163 dollars.



Tout en reconnaissant que J&J peut être considéré comme une action défensive, le bureau d'analyses indique que le risque / prime est désormais plus 'équilibré'.



L'action peut surperformer si la pandémie se prolonge de manière significative jusqu'en 2021, malgré le risque de consensus, mais UBS pense également que J&J sous-performera si l'économie s'améliore au profit d'autres sociétés plus cycliques.



