JOHNSON & JOHNSON : bat le consensus et relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel

Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, notamment grâce à la demande pour ses médicaments sur ordonnance. Au premier trimestre 2019, le géant de la pharmacie, également spécialisé dans les médicaments en vente libre, a réalisé un bénéfice net en baisse de 14% à 3,75 milliards de dollars, ou 1,39 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,1 dollars, au-dessus des attentes de Wall Street qui visait 2,04 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,1% à 20,02 milliards.Le consensus tablait sur 19,61 milliards.La branche des médicaments sur ordonnance a vu ses ventes grimper de 4,1% à 10,24 milliards. Le marché escomptait 9,81 milliards. Les ventes de matériels médicaux ont reculé de 1% à 6,46 milliards, mais le marché attendait 6,34 milliards. Les ventes de médicaments sans ordonnance ont reculé de 2,4% à 3,32 milliards, ratant le consensus qui était de 3,4 milliards.Pour l'exercice en cours, Johnson & Johnson table sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2,5% et 3,5%, contre entre 2% et 3% précédemment. Le BPA hors éléments exceptionnels, est attendu entre 8,53 et 8,63 dollars, contre entre 8,50 et 8,65 dollars auparavant.