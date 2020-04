JOHNSON & JOHNSON : bat le consensus, relève son dividende et abaisse ses prévisions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé son dividende. Pour autant, le géant américain de la santé grand public a révisé à la baisse sa prévision de ventes et de bénéfices pour 2020 en raison du Covid-19. Au premier trimestre de son exercice fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars, ou 2,17 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il ressort à 2,3 dollars par action, contre un consensus de 2,01 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,3% à 20,69 milliards. Le marché tablait sur 19,73 milliards.Pour 2020, Johnson & Johnson vise un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 7,5 et 7,9 dollars, contre entre 8,95 et 9,10 dollars auparavant. Le consensus le donne à 8,27 dollars.Le chiffre d'affaires est attendu entre 77,5 et 80,5 milliards, contre entre 85,4 et 86,2 milliards auparavant. Wall Street vise 81,1 milliards.Le groupe a relevé son dividende trimestriel de 6,3% à 1,01 dollar par titre.