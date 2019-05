Johnson & Johnson : attaqué au premier procès des opioïdes

Données financières ($) CA 2019 81 174 M EBIT 2019 25 487 M Résultat net 2019 19 737 M Dette 2019 9 323 M Rendement 2019 2,70% PER 2019 19,53 PER 2020 17,75 VE / CA 2019 4,66x VE / CA 2020 4,29x Capitalisation 369 Mrd Graphique JOHNSON & JOHNSON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JOHNSON & JOHNSON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 148 $ Ecart / Objectif Moyen 6,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alex Gorsky Chairman & Chief Executive Officer Joseph J. Wolk Chief Financial Officer & Executive Vice President Charles O. Prince Independent Director William David Perez Independent Director Anne M. Mulcahy Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JOHNSON & JOHNSON 7.59% 368 655 ROCHE HOLDING LTD. 11.73% 233 791 PFIZER -3.89% 233 239 NOVARTIS 19.15% 223 366 MERCK AND COMPANY 6.23% 208 984 ABBVIE -13.16% 118 355