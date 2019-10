Johnson & Johnson : investit contre le VIH et la tuberculose

04/10/2019 | 14:05

Johnson & Johnson s'engage à financer à hauteur de 500 millions de dollars des programme de recherche-développement et de livraison d'envergure mondiale sur les quatre prochaines années, pour aider à éradiquer le VIH et la tuberculose d'ici 2030.



'En avançant nos technologies, rassemblant nos meilleurs scientifiques et s'appuyant sur des décennies d'expérience dans le VIH et la tuberculose, nous sommes optimistes quant à notre capacité à contribuer significativement à l'effort global', affirme le groupe de santé.



J&J va consacrer une équipe de chercheurs de classe mondiale s'appuyant sur ses ressources scientifiques pour accélérer la découverte, le développement et la livraison de médicaments et vaccins de nouvelle génération pour compléter les investissements gouvernementaux.



