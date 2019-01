Johnson & Johnson : partenariat de recherche avec Apple

17/01/2019 | 15:55

Johnson & Johnson annonce un partenariat entre sa filiale Janssen Pharmaceuticals et Apple, pour collaborer sur une étude dans la fibrillation auriculaire, une maladie touchant 33 millions de personnes dans le monde et responsable de 130.000 décès aux Etats-Unis.



Il s'agit d'évaluer l'impact d'une technologie portable utilisant notamment l'Apple Watch, pour la détection précoce et le diagnostic de cette maladie, et ainsi l'amélioration de ses résultats pour les patients, y compris la prévention d'arrêts cardiaques.



Le programme de recherche pluriannuel sera lancé plus tard dans l'année. Menée à grande échelle, l'étude sera conduite uniquement sur le territoire américain et n'enrôlera que des personnes âgées d'au moins 65 ans.



