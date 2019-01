Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan a dévoilé des revenus trimestriels décevants pour la première fois depuis plus de trois ans, pénalisé le repli des activités de marché. Le bénéfice net a grimpé, lui, de 67% à 7,07 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action. Les analystes tablaient, selon Refinitiv, sur 2,2 dollars par action. Ses comptes avaient été pénalisés un an plus tôt par la réforme fiscale. Les revenus ont reculé de 4% à 26,8 milliards de dollars, globalement en ligne avec les attentes. Dans le courtage, les revenus ont reculé de 5,7% à 3,17 milliards.Ils ont chuté de 18% à 1,86 milliard dans les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) tandis qu'ils ont augmenté de 2% dans les actions à 1,32 milliard. Citigroup a enregistré respectivement une chute de 21% et une progression de 18%.