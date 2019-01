Correction : JPMORGAN dévoile des résultats inférieurs au consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s’est glissée hier dans notre dépêche sur JPMorgan. Les revenus ont augmenté de 4% et non pas baissé de 4%. Le texte corrigé suit. J.P. Morgan a dévoilé des résultats inférieurs au consensus au quatrième trimestre. Le bénéfice net a grimpé de 67% à 7,07 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action. Les analystes tablaient, selon Refinitiv, sur 2,2 dollars par action. Ses comptes avaient été pénalisés un an plus tôt par la réforme fiscale. Les revenus ont augmenté de 4% à 26,8 milliards de dollars, globalement en ligne avec les attentes.Dans le courtage, les revenus ajustés ont reculé de 5,7% à 3,17 milliards. Toujours sur une base ajustée, ils ont chuté de 18% à 1,86 milliard dans les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) tandis qu'ils ont augmenté de 2% dans les actions à 1,32 milliard. Citigroup a enregistré respectivement une chute de 21% et une progression de 18%.