JP Morgan Chase mpany : Les nouveaux employés de J.P. Morgan Private Bank permettent à la société d'élargir sa portée aux clients résidant en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Scandinavie

J.P. Morgan Private Bank a annoncé aujourd'hui l'arrivé d'une nouvelle équipe de conseillers récemment recrutés qui va permettre d'élargir la portée de la société aux clients extrêmement fortunés dans des marchés d'importance croissante pour celle-ci.

David Agie de Selsaeten, qui rejoint la société au poste de directeur général et de banquier conseil, dirigera les acquisitions des nouveaux clients, tout en offrant des conseils en matière de gestion de patrimoine et des solutions répondant aux besoins financiers complexes des clients résidant en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (BeneLux). Avant d'intégrer J.P. Morgan, M. Agie était responsable du marché du Single Family Office de HSBC en Suisse.

Achim Unger, qui quitte la Deutsche Bank pour rejoindre la société au poste de directeur exécutif et conseiller en investissement, contribuera à dynamiser la stratégie d'investissement et le positionnement du portefeuille, en accordant une priorité constante à la planification à long terme de la gestion de patrimoine des clients également au Benelux.

Akif Söderström quitte Danske Bank International pour rejoindre la société au poste de vice-président et conseiller en investissement. Il travaillera en collaboration avec l'équipe chargée des investissements globaux au sein de la société, fournissant des conseils précis aux clients résidant en Scandinavie.

Messieurs Agie, Unger et Söderström seront basés au Luxembourg et travailleront sous la direction du directeur général et chef de marché Riccardo Pironti, un cadre au service de J.P. Morgan Private Bank depuis 17 ans.

"Je suis ravi d'accueillir ces conseillers avisés au sein de l'équipe de J.P. Morgan," a déclaré M. Pironti. "Leur expertise combinée en matière de gestion de patrimoine apporte des décennies d'expérience, tandis que leur caractère et leur approche de priorité à l'équipe illustre les caractéristiques requises pour développer notre activité avec succès et servir au mieux nos clients dont la planification familiale permettant une gestion appropriée de leur patrimoine nécessite une planification personnalisée fondée sur les objectifs," a-t-il poursuivi.

A propos de J.P. Morgan Private Bank

J.P. Morgan Private Bank est un chef de file financier mondial qui fournit des conseils et des solutions personnalisées aux particuliers fortunés et à leur famille. J. P. Morgan Private Bank possède un héritage au Royaume-Uni, ayant été fondée à Londres en 1838, et offre depuis longtemps, depuis le Royaume-Uni, des conseils et services de niveau mondial à des clients du monde entier. La société tire parti de son vaste éventail de compétences en matière de services d'investissement, de planification successorale, de gestion de Family Office, de philanthropie, de crédit et de conseils spécialisés pour aider ses clients à progresser vers leurs propres objectifs spécifiques. Depuis plus de 150 ans, l'approche exhaustive et intégrée de J.P. Morgan Private Bank, son engagement en faveur de l'innovation et de l'intégrité, ainsi que son approche axée sur le service client ont fait de la société le conseiller privilégié des personnes fortunées du monde entier. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un instrument ou service financier. J.P. Morgan International Bank Limited est agréée et réglementée par l'autorité de tutelle britannique (la Financial Services Authority).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181204005866/fr/