JPMORGAN : les bénéfices ont progressé de 24% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a dévoilé ses résultats du troisième trimestre 2018. Ainsi, la banque américaine a vu son bénéfice net progresser de 24 % sur la période. JPMorgan a bénéficié d’une facture fiscale allégée et de taux d’intérêt plus élevés. Ces éléments ont permis de compenser un recul de 10% de l’activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC). Dans le détail, JPMorgan a réalisé un bénéfice net de 8,38 milliards de dollars, ou 2,34 dollars par action.Lors du troisième trimestre 2017, la banque américaine avait engrangé un bénéfice net de 6,73 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. Le consensus FactSet s'établissait à 2,26 dollars par action.Les revenus ont progressé de 5% à 27,822 milliards de dollars.