JPMorgan : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 16% à 9,65 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2019, soit 2,82 dollars par action, un BPA battant de près de 32 cents l'estimation moyenne des analystes.



Ses revenus se sont accrus de 4% à 29,6 milliards, grâce à la croissance du bilan et à des taux plus élevés qui ont soutenu ses revenus d'intérêts nets, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 2% et ses provisions pour pertes sur crédit se sont tassées de 5%.



'Nous continuons de voir une dynamique positive dans la consommation aux Etats-Unis, avec des niveaux de confiance vigoureux, des créations d'emplois solides et des salaires en hausse', souligne le PDG Jamie Dimon.



