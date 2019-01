JPMorgan Chase : BPA inférieur aux attentes au 4e trimestre

15/01/2019 | 13:25

JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 67% à près de 7,1 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2018, soit 1,98 dollar par action, un BPA manquant de plus d'une vingtaine de cents le consensus.



Ses revenus se sont accrus de 4% à 26,8 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux ainsi qu'à la croissance des prêts, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 6% et ses provisions pour pertes sur crédit, de 18%.



'Chaque ligne de métier a fait progresser ses revenus et bénéfices cette année, tout en continuant d'investir significativement', souligne néanmoins le PDG Jamie Dimon, qui met aussi en avant le maintien de la discipline de crédit et d'un 'bilan-forteresse'.



