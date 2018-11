JPMorgan Chase Bank : annonce la finalisation de son offre d'achat de ses obligations échangeables réglées en espèces de 350 000 000 USD dans Dufry, arrivant échéant en 2021

NE PAS DISTRIBUER DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, NI POUR LE COMPTE DE RESSORTISSANT AMÉRICAIN (TEL QUE DÉFINI DANS LE RÈGLEMENT DE LA LOI SECURITIES ACT DE 1933), NI VERS L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (l'"Émetteur") a conclu ce jour l'invitation datée du 10 octobre 2018 (ladite invitation, l'"Offre") aux porteurs (les "Obligataires") de ses 350 000 000 USD d'obligations échangeables réglées en espèces arrivant à échéance en 2021 (les "Obligations en circulation") à soumissionner pour l'achat des Obligations en circulation de l'Émetteur.

L'Offre a été acceptée par les Obligataires détenant un montant principal cumulé d'Obligations en circulation égal à 227 200 000 USD, ce qui correspond à 64,9% du montant principal cumulé des Obligations en circulation avant l'Offre.

Les Obligataires dont les Obligations en circulation sont achetées dans le cadre de l'Offre recevront un prix d'achat au comptant de 185 000 USD par tranche de 200 000 USD en montant principal des Obligations en circulation. Le règlement définitif de l'Offre se fera le 9 novembre 2018.

J.P. Morgan Securities plc a agi en qualité de courtier-gestionnaire (le "Courtier-gestionnaire") vis-à-vis de l'Offre.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) est un chef de file international des services financiers, avec des actifs totalisant 2,6 trillions de dollars et des opérations dans le monde entier. La société est un chef de file dans les domaines de la banque d'investissement, des services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des banques commerciales, du traitement des transactions financières et de la gestion d'actifs. Faisant partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. est au service de millions de clients aux États-Unis et de nombreuses entreprises, institutions et agences gouvernementales majeures à l'échelle mondiale, sous ses marques J.P. Morgan and Chase. Pour de plus amples informations à propos de JPMorgan Chase & Co., veuillez consulter le site www.jpmorganchase.com.

