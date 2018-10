JPMorgan Chase Bank : annonce le prix initial d'échange pour les obligations échangeables en trésorerie dans Dufry arrivant à échéance en 2021

NE PAS DISTRIBUER DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, NI POUR LE COMPTE DE RESSORTISSANT AMÉRICAIN (TEL QUE DÉFINI DANS LE RÈGLEMENT DE LA LOI SECURITIES ACT DE 1933), NI VERS L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

À la suite de l'investissement du 10 octobre 2018, JPMorgan Chase Bank, N.A. annonce aujourd'hui le prix initial d'échange des obligations échangeables réglées en numéraire arrivant à échéance en 2021 (les "obligations") en montant principal de 205 millions USD, renvoyant aux actions ordinaires de Dufry AG (les "Actions")

Le prix initial d'échange des obligations était fixé à 134,8547 CHF, ce qui représente une prime de 25% par rapport au prix de référence de 107 8837 CHF, qui a été déterminé de la manière décrite dans les communiqués de presse publiés le 10 octobre 2018 et basés sur un taux de change de CHF:USD 1,0096.

Le règlement et la fourniture des obligations ont eu lieu aujourd'hui.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est un chef de file international des services financiers, avec des actifs totalisant 2 600 milliards de dollars et des opérations dans le monde entier. La société est un chef de file dans les domaines de la banque d'investissement, des services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des banques commerciales, du traitement des transactions financières et de la gestion d'actifs. Faisant partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. est au service de millions de clients aux États-Unis et de nombreuses entreprises, institutions et agences gouvernementales majeures à l'échelle mondiale sous ses marques J.P. Morgan et Chase. Pour de plus amples informations à propos de JPMorgan Chase & Co., veuillez consulter le site www.jpmorganchase.com.

