JPMorgan Chase Bank : annonce le prix initial d'échange pour les obligations échangeables en trésorerie dans Dufry arrivant à échéance en 2021

À la suite de l'investissement du 10 octobre 2018, JPMorgan Chase Bank,
N.A. annonce aujourd'hui le prix initial d'échange des obligations
échangeables réglées en numéraire arrivant à échéance en 2021 (les "obligations")
en montant principal de 205 millions USD, renvoyant aux actions
ordinaires de Dufry AG (les "Actions")
Le prix initial d'échange des obligations était fixé à 134,8547 CHF, ce
qui représente une prime de 25% par rapport au prix de référence de 107
8837 CHF, qui a été déterminé de la manière décrite dans les communiqués
de presse publiés le 10 octobre 2018 et basés sur un taux de change de
CHF:USD 1,0096.
Le règlement et la fourniture des obligations ont eu lieu aujourd'hui.
À propos de JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est un chef de file international des
services financiers, avec des actifs totalisant 2 600 milliards de
dollars et des opérations dans le monde entier. La société est un chef
de file dans les domaines de la banque d'investissement, des services
financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des banques
commerciales, du traitement des transactions financières et de la
gestion d'actifs. Faisant partie de l'indice Dow Jones Industrial
Average, JPMorgan Chase & Co. est au service de millions de clients aux
États-Unis et de nombreuses entreprises, institutions et agences
gouvernementales majeures à l'échelle mondiale sous ses marques J.P.
Morgan et Chase. Pour de plus amples informations à propos de JPMorgan
Chase & Co., veuillez consulter le site www.jpmorganchase.com.
AVIS IMPORTANT
AUCUNE MESURE N'A ÉTÉ PRISE PAR L'ÉMETTEUR, LE TENEUR DE LIVRE UNIQUE NI
AUCUNE DE LEURS FILIALES RESPECTIVES QUI AUTORISERAIT UNE OFFRE SUR LES
OBLIGATIONS OU UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT D’OBLIGATIONS EN CIRCULATION,
OU LA POSSESSION OU LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI
AUCUNE OFFRE OU CONTENU PUBLICITAIRE PORTANT SUR LES OBLIGATIONS OU LES
OBLIGATIONS EN CIRCULATION DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION DANS LAQUELLE
UNE TELLE MESURE EST REQUISE À CES FINS. LES PERSONNES AUXQUELLES
REVIENT LA POSSESSION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE ONT L'OBLIGATION
DE L'ÉMETTEUR ET DU TENEUR DE LIVRE UNIQUE DE S'INFORMER QUANT AUX
RESTRICTIONS AFFÉRENTES, ET DE LES RESPECTER.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST IMPROPRE À LA DIFFUSION DIRECTE OU
INDIRECTE AUX OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU LE BÉNÉFICE DE
CITOYENS AMÉRICAINS (TEL QUE DÉFINI PAR LE RÈGLEMENT « S »). CETTE DATE
LIMITE INDICATIVE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES OU DE
SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT DE TITRES, NI UNE OFFRE DE TITRES DANS UNE
JURIDICTION OÙ CETTE OFFRE OU VENTE SERAIT ILLÉGALE.
LES OBLIGATIONS DÉCRITES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'ONT PAS
BESOIN D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE CADRE DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES
VALEURS MOBILIÈRES DE 1933, TELLE QUE MODIFIÉE (LA « LOI SUR LES
VALEURS MOBILIÈRES »), NI AUPRÈS D'UN QUELCONQUE ORGANISME DE
RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN QUELCONQUE ÉTAT OU AUTRE
JURIDICTION DES ÉTATS-UNIS. EN OUTRE, LES OBLIGATIONS N'ONT PAS ÉTÉ
ENREGISTRÉES DANS LE CADRE DES RÉGLEMENTATIONS DU BUREAU AMÉRICAIN «
COMPTROLLER OF THE CURRENCY » (« RÉGLEMENTATIONS DU CONTRÔLEUR »)
RELATIVES AUX OFFRES DE TITRES FAITES PAR DES BANQUES NATIONALES (12
C.F.R. PARTIE 16). LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES, VENDUES NI
TRANSFÉRÉES DE TOUTE AUTRE MANIÈRE EN L'ABSENCE DE CET ENREGISTREMENT,
SAUF SI LADITE TRANSACTION EST EXEMPTE DE, OU NON ASSUJETTIE À, CET
ENREGISTREMENT.
LES OBLIGATIONS, LORSQU'ELLES SONT OFFERTES, SERONT OFFERTES ET VENDUES
EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT « S », TEL QUE CE
RÈGLEMENT EST INTÉGRÉ AUX RÈGLEMENTS DU CONTRÔLEUR (12 CFR SECTION 16.5
(G)). LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES, NI
TRANSFÉRÉES AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE DE CITOYENS AMÉRICAINS (I)
DANS LE CADRE DE LEUR DISTRIBUTION, À TOUT MOMENT OU (II) JUSQU'À 40
JOURS APRÈS LA RÉALISATION DE LA DISTRIBUTION DES OBLIGATIONS, SAUF,
DANS LES DEUX CAS, EN VERTU DU RÈGLEMENT « S » DE LA LOI SUR LES VALEURS
MOBILIÈRES, TEL QUE CE RÈGLEMENT EST INTÉGRÉ AUX RÈGLEMENTS DU
CONTRÔLEUR (12 CFR SECTION 16.5 (G)). LES TERMES UTILISÉS CI-DESSUS SONT
DÉFINIS PAR LE RÈGLEMENT « S ».
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET L'OFFRE EFFECTUÉS S'ADRESSENT
EXCLUSIVEMENT AUX ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ( «L'EEA
») AUX PERSONNES DÉCRITES EN TANT QU'« INVESTISSEURS QUALIFIÉS » AU SENS
DE L'ARTICLE 2(1)(E) DE LA DIRECTIVE SUR LE PROSPECTUS («
INVESTISSEURS QUALIFIÉS »). À CES FINS, L'EXPRESSION « DIRECTIVE
SUR LE PROSPECTUS » INDIQUE LA DIRECTIVE 2003/71/EC, TELLE QUE
MODIFIÉE.
UNIQUEMENT AUX FINS DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS
CONTENUES DANS LES PRÉSENTES : (A) DIRECTIVE EUROPÉENNE 2014/65/UE SUR
LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS, TELLE QUE MODIFIÉE (« MIFID II
») ; (B) ARTICLES 9 ET 10 DE LA DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/593 DE LA
COMMISSION COMPLÉTANT LA DIRECTIVE MIFID II ; ET (C) MESURES DE MISE EN
ŒUVRE LOCALES (CONJOINTEMENT, LES « EXIGENCES MIFID II EN MATIÈRE DE
GOUVERNANCE DES PRODUITS »), ET REJETANT TOUTE RESPONSABILITÉ,
QU’ELLE DÉCOULE D’UN DÉLIT CIVIL, D’UN CONTRAT OU AUTRE, QUE TOUT «
FABRICANT » (AUX FINS DES EXIGENCES MIFID II EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
DES PRODUITS) POURRAIT AVOIR À CET ÉGARD, LES OBLIGATIONS ONT ÉTÉ
SOUMISES À UN PROCESSUS D’APPROBATION DE PRODUIT, QUI A DÉTERMINÉ QUE :
(I) LE MARCHÉ CIBLE DES OBLIGATIONS EST CONSTITUÉ UNIQUEMENT DES
CONTREPARTIES ET CLIENTS PROFESSIONNELS ADMISSIBLES, TELS QUE DÉFINIS
DANS LA DIRECTIVE MIFID II ; ET (II) TOUS LES CANAUX DE DISTRIBUTION DES
OBLIGATIONS AUPRÈS DES CONTREPARTIES ET CLIENTS PROFESSIONNELS
ADMISSIBLES SONT APPROPRIÉS. DÈS LORS, TOUTE PERSONNE OFFRANT, VENDANT
OU RECOMMANDANT LES OBLIGATIONS (UN « DISTRIBUTEUR ») DOIT
PRENDRE EN COMPTE L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DU FABRICANT ; TOUTEFOIS,
UN DISTRIBUTEUR SOUMIS À LA DIRECTIVE MIFID II A LA RESPONSABILITÉ DE
RÉALISER SA PROPRE ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE EN RELATION AVEC LES
OBLIGATIONS (EN ADOPTANT OU EN AFFINANT L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DU
FABRICANT) ET D'IDENTIFIER LES CANAUX DE DISTRIBUTION APPROPRIÉS.
L’ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE NE REMET PAS EN CAUSE LES EXIGENCES D’UNE
QUELCONQUE RESTRICTION DE VENTE CONTRACTUELLE OU JURIDIQUE EN RELATION
AVEC UNE QUELCONQUE OFFRE POUR LES OBLIGATIONS.
POUR DISSIPER TOUT DOUTE, L’ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE NE CONSTITUE PAS
: (A) UNE ÉVALUATION DE LA PERTINENCE OU DU CARACTÈRE APPROPRIÉ AUX FINS
DE LA DIRECTIVE MIFID II ; OU (B) UNE RECOMMANDATION À UN QUELCONQUE
INVESTISSEUR OU GROUPE D’INVESTISSEURS D’INVESTIR DANS, OU D’ACHETER, OU
DE PRENDRE QUELQUE MESURE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC LES OBLIGATIONS.
LES OBLIGATIONS NE SONT DESTINÉES À ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES OU
MISES À DISPOSITION ET NE DOIVENT PAS NON PLUS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU
MISES À LA DISPOSITION D'UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL AU SEIN DE L'EEE.
POUR CE FAIRE, UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL INDIQUE UNE PERSONNE QUI
REPRÉSENTE UNE SEULE PERSONNE (OU UN GROUPE DE PERSONNES): (I) D'UN
CLIENT DE DÉTAIL AU SENS DU POINT (11) DE L'ARTICLE 4(1) DE LA MIFID II
; OU (II) D'UN CLIENT AU SENS DE LA DIRECTIVE 2002/92/CE, LORSQUE LE
CLIENT NE SERAIT PAS QUALIFIÉ COMME PROFESSIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE
4(1), POINT 10 DE LA MIFID II. PAR CONSÉQUENT, AUCUN DOCUMENT
D'INFORMATION IMPORTANT EXIGÉ PAR LE RÈGLEMENT (UE) N° 1286/2014, TEL
QUE MODIFIÉ (LE « RÈGLEMENT PRIIPS ») L'OFFRE OU LA VENTE DES
OBLIGATIONS OU LEUR MISE À DISPOSITION DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL DANS
L'EEE N'A ÉTÉ PRÉPARÉ ET, PAR CONSÉQUENT, L'OFFRE OU LA VENTE DES
OBLIGATIONS OU LEUR MISE À DISPOSITION D'UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL DANS
L'EEE PEUVENT ÊTRE DÉCLARÉES ILLÉGALES EN VERTU DU RÈGLEMENT PRIIPS.
LES INVESTISSEURS DANS L’EEE ONT ÉTÉ PRÉPARÉS, PAR CONSÉQUENT OFFRIR OU
VENDRE LES OBLIGATIONS OU LES RENDRE DISPONIBLES DE QUELQUE MANIÈRE QUE
CE SOIT POUR UN QUELCONQUE INVESTISSEUR PARTICULIER DANS L’EEE PEUT ÊTRE
ILLÉGAL DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION PRIIPS.
EN OUTRE, AU ROYAUME-UNI, CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST UNIQUEMENT DIFFUSÉ
AUPRÈS D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS (I) QUI ONT UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE PLACEMENTS RELATIFS À L'ARTICLE 19(5) DE
LA LOI 2000 SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS (PROMOTION
FINANCIÈRE) ARRÊTÉ 2005, TEL QUE MODIFIÉ ( «ARRÊTÉ ») ET
D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE
49(2),(POINTS A À D), DE L'ARRÊTÉ, ET (II) QUI PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT
LÉGALEMENT INFORMÉS (L'ENSEMBLE DE CES PERSONNES DOIT ÊTRE MENTIONNÉ EN
TANT QUE «PERSONNES PERTINENTES »). AUCUNE AUTRE PERSONNE QUI NE
SERAIT PERTINENTE NE DOIT AGIR EN FONCTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU
Y RECOURIR (I) AU ROYAUME-UNI, ET (II) DANS UN QUELCONQUE ÉTAT MEMBRE DE
L'EEE AUTRE QUE LE ROYAUME-UNI, PAR DES PERSONNES NON QUALIFIÉES COMME
INVESTISSEURS. TOUTE ACTIVITÉ DE PLACEMENT OU DE PLACEMENT LIÉE AU
PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST MISE À DISPOSITION UNIQUEMENT POUR (A) LES
PERSONNES PERTINENTES DU ROYAUME-UNI ET SERA UNIQUEMENT ENTREPRISE PAR
DES PERSONNES PERTINENTES DU ROYAUME-UNI ET (B) DES INVESTISSEURS
QUALIFIÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'EEE (AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI).
TOUTE DÉCISION D'ACHAT DES OBLIGATIONS NE DEVRAIT ÊTRE PRISE QUE SUR LA
BASE D'UNE ÉTUDE INDÉPENDANTE RÉALISÉE PAR UN INVESTISSEUR POTENTIEL
CONCERNANT LES INFORMATIONS DE L'ÉMETTEUR ET DE LA SOCIÉTÉ, ACCESSIBLES
AU PUBLIC. NI L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE, NI L'UNE DE SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES N'ACCEPTENT UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ ISSUE DE
L'UTILISATION, NI N'ASSURENT UNE REPRÉSENTATION CONCERNANT L'EXACTITUDE
OU L'EXHAUSTIVITÉ DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU DES INFORMATIONS DE
L'ÉMETTEUR ET DE LA SOCIÉTÉ, ACCESSIBLES AU PUBLIC. LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER SON
ENSEMBLE SANS PRÉAVIS JUSQU'À LA DATE D'ÉMISSION.
CHAQUE INVESTISSEUR POTENTIEL DEVRAIT TENIR COMPTE DU FAIT QU'IL DOIT
ASSUMER LE RISQUE ÉCONOMIQUE D'UN INVESTISSEMENT DANS LES OBLIGATIONS OU
LES ACTIONS THÉORIQUEMENT SOUS-JACENTES (CONJOINTEMENT AUX OBLIGATIONS,
LES «TITRES »). NI L'ÉMETTEUR, NI L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE
N'ASSURENT UNE QUELCONQUE REPRÉSENTATION CONCERNANT (I) L'APTITUDE DES
TITRES POUR UN INVESTISSEUR PARTICULIER, (II) LE TRAITEMENT COMPTABLE
APPROPRIÉ ET LES CONSÉQUENCES FISCALES ÉVENTUELLES DE L'INVESTISSEMENT
SUR LES TITRES OU (III) LE FUTUR RENDEMENT DES TITRES QUE CE SOIT EN
TERMES ABSOLUS OU À PROPOS D'INVESTISSEMENTS CONCURRENTS.
L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE AGIT AU NOM DE L'ÉMETTEUR ET D'AUCUNE
AUTRE PERSONNE EN RAPPORT AVEC LES OBLIGATIONS, ET CELUI-CI NE SERA
RESPONSABLE D'AUCUNE AUTRE PERSONNE DÉLIVRANT LES PROTECTIONS ACCORDÉES
AUX CLIENTS DE L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE OU FOURNISSANT DES CONSEILS
CONCERNANT LES TITRES.
CHAQUE ÉMETTEUR ET L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE ET LEURS FILIALES
RESPECTIVES DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE OBLIGATION OU ENTREPRISE DE
MISE À JOUR, D'EXAMEN OU DE RÉVISION DE TOUTE DÉCLARATION CONTENUE DANS
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À LA SUITE DE NOUVELLES INFORMATIONS,
DÉVELOPPEMENTS FUTURS OU AUTRES.
LES OBLIGATIONS NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES AU PUBLIC EN SUISSE ET NE
SERONT PAS COTÉES À LA SIX SWISS EXCHANGE (BOURSE SUISSE) («SIX
») OU À TOUTE AUTRE BOURSE OU FONDS DE NÉGOCIATION RÉGLEMENTÉ EN SUISSE.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS
PROPRE DU TERME, ET A ÉTÉ ÉLABORÉ EN DEHORS DES NORMES DE DIVULGATION
RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE PROSPECTUS CONFORMÉMENT À L'ART. 652A OU À
L'ART. 1156 DU CODE DES OBLIGATIONS SUISSE OU DES NORMES DE DIVULGATION
RELATIVES À L'INSCRIPTION DE PROSPECTUS CONFORMÉMENT À L'ART. 27 FF. DES
RÈGLES DE COTATION DE LA SIX OU DES RÈGLES DE COTATION DE TOUTE AUTRE
BOURSE OU À UNE FACILITÉ DE NÉGOCIATION RÉGLEMENTÉE EN SUISSE. NI LE
PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI AUCUNE AUTRE OFFRE OU MATÉRIEL DE
COMMERCIALISATION CONCERNANT LES OBLIGATIONS OU L'OFFRE NE PEUVENT ÊTRE
DISTRIBUÉS OU PUBLIÉS AU PUBLIC EN SUISSE. NI LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE
PRESSE, NI AUCUNE AUTRE OFFRE OU MATÉRIEL DE COMMERCIALISATION
CONCERNANT L'OFFRE, L'ÉMETTEUR OU LES OBLIGATIONS N'ONT ÉTÉ OU NE SERONT
DÉPOSÉS OU APPROUVÉS PAR UN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION SUISSE.
NOTAMMENT, LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE SERA PAS DÉPOSÉ ET L'OFFRE
D'OBLIGATIONS NE SERA PAS SUPERVISÉE PAR L'ORGANISME SUISSE DE CONTRÔLE
DU MARCHÉ FINANCIER FINMA (FINMA), ET L'OFFRE D'OBLIGATIONS N'A PAS ÉTÉ
ET NE SERA PAS AUTORISÉE EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE SUISSE SUR LES
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF («CISA »). LA PROTECTION DES
INVESTISSEURS ACCORDÉE AUX ACQUÉREURS DE DROITS DANS LES ORGANISMES DE
PLACEMENT COLLECTIFS EN VERTU DU CISA NE S'ÉTEND PAS AUX ACQUÉREURS
D'OBLIGATIONS.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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