JPMorgan Chase : bat le consensus au 3e trimestre

12/10/2018 | 13:12

JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 24% à près de 8,4 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2018, soit 2,34 dollars par action, un BPA dépassant de sept cents le consensus de marché.



Ses revenus se sont accrus de 5% à 27,8 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 7% mais que ses provisions pour pertes sur crédit ont diminué de 35%.



'L'économie américaine et mondiale fait toujours preuve de vigueur, en dépit d'incertitudes économiques et géopolitiques grandissantes qui pourraient, dans une certaine mesure, avoir à l'avenir des effets négatifs sur l'économie', note le PDG Jamie Dimon.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.