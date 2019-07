JPMorgan Chase: bénéfice net trimestriel de 9,65 milliards de dollars

New York (awp/afp) - La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé mardi avoir dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 9,65 milliards de dollars, "un record", alimenté par la bonne santé de ses activités traditionnelles de prêts aux ménages et PME et par une hausse des dépenses des détenteurs de cartes bancaires.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4,1% à 29,6 milliards de dollars, nettement au-dessus des 28,91 milliards anticipés par les marchés, en dépit d'un déclin continu (-6%) des recettes générées par les activités de courtage -- négoce des obligations, matières premières, devises et autres produits financiers.

afp/jh