JPMorgan Chase : consensus battu au 1er trimestre

JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 5% à un niveau record de près de 9,2 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2019, soit 2,65 dollars par action, un BPA battant de près d'une trentaine de cents le consensus.



Ses revenus se sont accrus de 5% à 29,9 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux qui a soutenu ses revenus d'intérêts nets, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 2% et ses provisions pour pertes sur crédit, de 28%.



'Malgré une certaine incertitude géopolitique mondiale, l'économie américaine continue de croitre, l'emploi et les salaires augmentent, l'inflation est modérée, les marchés financiers vigoureux et la confiance forte', souligne le PDG Jamie Dimon.



