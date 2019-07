JPMorgan Chase dégage un bénéfice trimestriel record de 9,65 milliards

New York (awp/afp) - La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé mardi avoir dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 9,65 milliards de dollars, "un record", alimenté par la bonne santé de ses activités traditionnelles de prêts aux ménages et PME et par une hausse des dépenses des détenteurs de cartes bancaires.

La firme a également reçu un chèque de 768 millions de dollars du fisc américain, lié à la résolution de différends, a-t-elle également précisé dans un communiqué

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4,1% à 29,6 milliards de dollars, nettement au-dessus des 28,91 milliards anticipés par les marchés, en dépit d'un déclin continu (-6%) des recettes générées par les activités de courtage -- négoce des obligations, matières premières, devises et autres produits financiers.

Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, est ressorti à 2,82 dollars, bien meilleur que les 2,50 dollars attendus en moyenne par les analystes.

A Wall Street, les investisseurs analysaient encore cette performance, le titre alternant entre le rouge et le vert dans les échanges électroniques de pré-séance.

JPMorgan Chase semble avoir quelque peu apaisé les craintes des milieux d'affaires sur le secteur bancaire confronté à un environnement défavorable mais reste, comme sa concurrente Citigroup qui a publié ses résultats lundi, affectée par les difficultés des activités de courtage autrefois très lucratives pour les entreprises de Wall Street.

Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont conduit les entreprises à retarder leurs investissements et les grands investisseurs à limiter leurs transactions sur les places financières.

Les craintes d'un ralentissement économique mondial ont ouvert la porte à un abaissement des taux d'intérêt aux Etats-Unis, ce qui est de nature à rogner les marges bénéficiaires des établissements financiers.

"Nous continuons d'entrevoir un élan positif de la part des consommateurs américains - la confiance (des ménages) est à des niveaux sains, les créations d'emplois sont solides et les salaires augmentent", a tenu à rassurer Jamie Dimon, le PDG cité dans le communiqué.

Pour preuve, les émissions de nouvelles cartes bancaires chez JPMorgan Chase ont augmenté d'au moins 10%, affirme le dirigeant, tandis que les crédits à la consommation ont progressé de 8% et les dépôts bancaires de 3%.

Les revenus de la banque de détail -- Chase -- ont ainsi flambé de 10,7% à 13,8 milliards de dollars pour un bénéfice net de 4,2 milliards (+22,3%).

Seule fausse note: la banque d'investissement, dont les forces -- salles de marché et conseils aux entreprises -- souffrent des incertitudes macro-économiques et géopolitiques, a expliqué Jamie Dimon.

Ses revenus ont par conséquent reculé de 2,8% à 9,64 milliards de dollars, dont une baisse de 6% pour les activités de courtage à périmètre constant et de 9% pour les commissions des banquiers d'affaires.

afp/rp