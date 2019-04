JPMorgan : nomination d'une nouvelle CFO

18/04/2019 | 12:50

JPMorgan Chase annonce avoir nommé Jennifer Piepszak au poste de CFO, succédant à Marianne Lake, qui change de poste au sein de la même société.



Jennifer Piepszak, actuellement directrice générale des services de cartes du groupe, deviendra directrice financière et membre du comité opérationnel à compter du 1er mai. Elle a rejoint JPMorgan en 1994.



Marianne Lake deviendra pour sa part chef de la direction du crédit à la consommation, qui comprend les services de cartes, le crédit immobilier et le financement automobile.





