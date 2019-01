La valeur du jour à Wall Street - JPMORGAN : FICC et coût du crédit déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan recule de 0,91% à 100,20 dollars en raison de résultats marqués par sa plus mauvaise performance dans le courtage obligataire (FICC) et un coût du crédit plus élevé que prévu. Ce début de la saison des résultats est mitigé pour les banques. Citigroup a présenté hier après-midi des profits supérieurs aux attentes et Wells Fargo a levé le voile plus tôt aujourd’hui sur des résultats médiocres. Entre octobre et décembre, le bénéfice net a bondi de 67% à 7,07 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action, ses comptes ayant été pénalisés un an plus tôt par la réforme fiscale.Les analystes tablaient, selon Refinitiv, sur 2,2 dollars par action. Les revenus de JPMorgan ont reculé de 4% à 26,8 milliards de dollars, globalement en ligne avec les attentes. En revanche, les provisions passées pour faire face au risque de non-remboursement de crédits ont augmenté plus de prévu : +18% à 1,55 milliard de dollars. Le consensus Bloomberg était moins élevé à 1,33 milliard de dollars.L'autre déception est venue du courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), dont les revenus 18% à 1,86 milliards. Il faut remonter 2018 pour trouver un niveau plus faible, selon les données compilées par Bloomberg. Piètre consolation, Citigroup a connu une chute de 21% des siens sur la même période. Les deux banques ont souffert d'une volatilité trop importante sur la fin de l'année.Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont augmenté de 2% à 1,32 milliard, là où Citigroup a vu les siens progresser de 18%.JPMorgan se distingue du second par la progression de 6% de ses coûts à 15,7 milliards de dollars, la banque continuant d'investir dans la technologie, le marketing. Ceux de Citigroup avaient baissé de 4%.