La valeur du jour à Wall Street - JPMORGAN : une ouverture de saison rassurante

Le secteur bancaire américain est à la fête. JPMorgan progresse de près de 4% à 109,92 dollars, soutenu par la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes liés notamment à la hausse des revenus d'intérêts. Dans son sillage, le Dow Jones progresse de 0,7%. La première banque américaine en termes d'actifs a partagé l'honneur de débuter la saison des résultats avec sa concurrente Wells Fargo, plutôt spécialisée dans la banque de détail. Elle aussi a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu.Une performance qui s'explique essentiellement par les gros efforts de réduction des coûts initiés par la banque californienne après le scandale lié aux comptes fantômes ouverts par l'établissement.Les résultats de JPMorgan sont plus révélateurs de la santé de la sphère financière américaine, et plus globalement de l'économie du pays.Or, le début d'année est rassurant. Le bénéfice net du groupe new-yorkais a progressé de 5,4% pour atteindre le niveau record de 9,18 milliards de dollars soit 2,65 dollars par action, alors que les analystes attendaient en moyenne 2,35 dollars.Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 8% à 14,60 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux depuis le premier trimestre de l'an dernier.Enfin, son PDG Jamie Dimon, presque aussi écouté que Warren Buffett, a livré un message rassurant. Selon lui, la croissance de l'économie américaine demeure robuste avec une inflation modérée et une confiance forte des consommateurs et des entreprises.