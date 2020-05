Stratégie du fonds géré par JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable, émis ou garantis par des gouvernements de pays émergents ou leurs agences, ainsi que par des sociétés constituées en vertu du droit d'un pays émergent et dont le siège social se situe dans un pays émergent ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays émergent, même si elles sont cotées ailleurs. Ces titres de créance peuvent être libellés dans n'importe quelle devise, toutefois, au moins 67% du total des actifs du Compartiment seront investis en titres de créance qui sont libellés dans la devise du marché émergent local. Le portefeuille du Compartiment est concentré.

Performances du fonds : JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR

Performances Historiques Glissantes au 30-04-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -9.78% +4.36% -10.07% -8.79% -1.12% -3.82% +41.1% Catégorie -10.17% 5.08% -10.93% -8.9% -1.81% -4.67% -

