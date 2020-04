JP Morgan prêt à renoncer à son dividende en cas de scénario extrême, selon son PDG

La première banque américaine en termes d'actifs pourrait se pencher sur le dividende si le produit intérieur brut devait chuter de 35% au deuxième trimestre et si le taux de chômage devait encore chuter à 14% au quatrième trimestre de l'année, a écrit M. Dimon dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

"Si cela devait se produire, le conseil d'administration envisagerait probablement de suspendre le dividende, même s'il s'agit d'une dépense assez faible sur notre base de fonds propres. Si le conseil d'administration suspendait le dividende, ce serait par extrême prudence et en raison de l'incertitude persistante sur ce que les prochaines années nous réservent", a écrit M. Dimon.

JPMorgan Chase précise en outre dans le courrier que les clients durement touchés par la crise sanitaire seront accompagnés et aidés par plusieurs mesures dont l'exonération des pénalités de retard de remboursement et un délai de grâce de 90 jours pour les paiements des prêts hypothécaires et automobiles. La banque a déclaré qu'elle avait accordé environ 950 M$ de nouveaux prêts aux petites entreprises et qu'elle continuera à le faire.