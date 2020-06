JPMorgan AM s'attend à une période plus mouvementée sur les marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une phase de rapide croissance économique est presque inévitable à court terme étant donné le niveau auquel est tombée l'activité en mars et avril, estime JPMorgan AM. La société de gestion prévoit que les dépenses de consommation vont continuer à tirer la croissance dans son ensemble au cours des mois qui viennent.Les fondamentaux de la consommation ont été soutenus au cours de la récession grâce aux transferts étatiques hors normes, au niveau élevé de “l'épargne forcée” liée aux mesures de confinement, à l'extrême volatilité du marché de l'emploi et à la dynamique du sentiment général des consommateurs, observe JPMorgan AM.Selon le gérant, se scénario dominant du marché devrait passer de la phase immédiate de rebond économique (au cours de laquelle l'exposition aux actions a sa préférence tactique) à une période plus volatile évoluant en dents de scie, lourde de risques baissiers (au cours de laquelle les positions longues sur le crédit auraient des performances prévisionnelles attractives).Une visibilité amoindrie sur la direction du dollar à court terme, associée à une phase de progression rapide du cycle économique, suggère de répartir équitablement ses expositions en actions sur les marchés, complète JPMorgan AM.