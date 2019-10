JPMorgan : BPA trimestriel supérieur aux attentes

15/10/2019 | 13:34

JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 8% à 9,08 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2019, soit 2,68 dollars par action, un BPA battant de plus de 20 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus du groupe bancaire se sont accrus de 8% à 30,1 milliards, grâce à une progression de 14% des revenus hors intérêts, alors que les revenus d'intérêts nets n'ont augmenté que de 2% sous le poids des taux.



'La consommation demeure vigoureuse, mais ceci est contrebalancé par l'affaiblissement du sentiment des entreprises et de l'investissement, principalement en raison de risques géopolitiques de plus en plus complexes', souligne le PDG Jamie Dimon.



