JPMorgan Chase : La valeur du jour à Wall Street JPMORGAN rassure

JPMorgan gagne 0,9% à 98,235 dollars après la publication de résulats trimestriels supérieurs aux attentes et l'assurance de la poursuite de versements de dividendes aux actionnaires. La première banque américaine par la taille de ses actifs a bénéficié de la volatilité des marchés financiers, comme en témoigne le bond de 79% de ses revenus issus du trading et de 99% de ceux issus des taux. En revanche, la banque de détail a souffert du confinement et de la chute du pouvoir d'achat des ménages américains. Le PDG, Jamie Dimon a reconnu que l'évolution de la conjoncture restait incertaine.JPMorgan a réalisé au deuxième trimestre 2020, soit au cœur de la pandémie, un revenu ajusté de 33,83 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient en moyenne sur 30,4 milliards. Le bénéfice net a chuté de 51% à 4,69 milliards. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,38 dollar alors que le consensus le donnait à 1,05 dollar.JPMorgan a par ailleurs enregistré une provision pour défauts de créances de 10,5 milliards de dollars en raison des risques qui pèsent sur les ménages et les entreprises.