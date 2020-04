Le PDG de JPMorgan Chase de retour au travail après une opération du coeur

New York (awp/afp) - Le PDG de la première banque américaine JPMorgan Chase, Jamie Dimon, est revenu jeudi au travail après avoir été opéré du coeur en urgence début mars, à un moment délicat pour le secteur financier.

"Je récupère bien et suis un peu plus en forme chaque jour", écrit-il dans un message adressé aux salariés de l'établissement et consulté par l'AFP.

"Je suis content de pouvoir revenir au travail cette semaine, même si c'est à distance comme pour beaucoup d'entre vous", ajoute-t-il.

Agé de 64 ans, M. Dimon avait été admis dans un hôpital new-yorkais le 5 mars, après avoir ressenti des douleurs à la poitrine, et opéré dans la foulée.

Deux de ses lieutenants, le patron de la banque d'investissement Daniel Pinto, 57 ans, et le patron de la banque de détail Gordon Smith, 61 ans, avaient pris en charge les affaires courantes pendant sa convalescence.

La crise liée à la pandémie du coronavirus s'est depuis largement aggravée, faisant dégringoler les indices boursiers et les taux d'intérêts, et sollicitant énormément les banques.

"En tant que l'une des plus grandes institutions financières mondiales, nos actions sont essentielles pour permettre à l'économie de continuer à fonctionner, qu'il s'agisse de gérer les 6.000 milliards de dollars de paiements effectués chaque jour par les entreprises ou de s'assurer que nos plus de 3.000 filiales restent ouvertes afin de répondre aux besoins financiers des particuliers", écrit M. Dimon dans son message.

La banque, y affirme-t-il, "sera à la hauteur pour aider le monde à se redresser".

A la tête de JPMorgan Chase depuis 15 ans, il avait permis à la banque de traverser sans grande éraflure la crise financière de 2008.

