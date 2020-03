Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que les marchés actions avaient atteint des sommets historiques, l’espoir d’une résolution rapide de l’épidémie de coronavirus s’est évanoui avec la prolifération de nouveaux cas dans plusieurs pays. Les marchés boursiers ont terminé le mois en terrain largement négatif après avoir enregistré une baisse historique sur la dernière semaine du mois. C’est ce qu’a constaté Diego Gilsanz, stratégiste au sein de l’équipe multi-asset solutions de JPMorgan Asset Management, à l’occasion d’un bulletin hebdomadaire." Dans notre scénario de base, le ralentissement économique résultant du Covid-19 n'est pas annonciateur d'une récession aux États-Unis et les chiffres et bénéfices devraient se redresser au second semestre ", explique l'expert.Ce dernier ne pense pas que le moment soit venu de se détourner des actifs risqués, tout en estimant également qu'il est encore trop tôt pour ajouter du risque compte tenu de la volatilité des données et de l'actualité à court terme.